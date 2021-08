Focus Home Interactive s’achète DotEmu

L’industrie du jeu vidéo fonctionne par cycle alternant entre l’éclatement et la fermeture de studios au sein des grands éditeurs ou une concentration des studios en leur sein. Ces derniers temps, on est dans un cycle de concentration.

Que ce soit Sony, Microsoft, EA et bien d’autres comme Tencent, ces dernières années ont vu le rachat de pas mal d’équipes plus ou moins indépendantes par les mastodontes. Avec une concurrence toujours aussi féroce, rien d’étonnant à ce que des acteurs de moindre taille cherchent également à augmenter leurs capacités de développement et leur portfolio.

C’est donc le cas des frenchies de Focus Home Interactive qui annonce le rachat des autres frenchies de Dotemu que nous connaissons pour leurs remasters et remakes de vieux titres. Focus Home Interactive devient ainsi le principal actionnaire en prenant 77,5% du capital de Dotemu.

L’éditeur français va donc récupérer dans son escarcelle de nombreux titres qu’a développé ou réédité Dotemu comme des Final Fantasy, Another World, Double Dragon ou encore le Street of Rage 4. Ses propres équipes ont aussi développé des titres comme Ys Origin, Heroes of Might & Magic III HD ou Windjammers.

Pour Dotemu, ce rachat ne devrait pas changer sa ligne éditoriale et ses projets. Par contre, ils pourront profiter du soutien d’un éditeur de plus grande importance pour toucher toujours plus de marchés et de public.

De nombreux projets devraient être dévoilé prochainement. A suivre donc.