Ghost of Tsushima Legends vendu séparément en septembre

Après la sortie de l’excellent Ghost of Tsushima, Sucker Punch avait sorti Ghost of Tsushima Legends, toute une partie multijoueur plutôt intéressant même s’il manquait un peu de contenu au départ.

Début septembre, ceux qui voudront s’y essayer sans devoir acheter le jeu complet le pourront. Plus exactement dès le 3 septembre, Ghost of Tsushima Legends sera disponible sur le PlayStation Store pour 19.99€ sur PS4 et PS5. Mis à part certains éléments cosmétiques issus de la campagne solo, l’intégralité du contenu de Ghost of Tsushima Legends mise à disposition depuis son lancement l’automne dernier sera inclus y compris les nouveautés à venir.

En effet, Sucker Punch prépare diverses améliorations et nouveautés :

Un nouveau mode Rivaux sera proposé le 3 septembre avec de nouveaux trophées et d’éléments cosmétiques. Il s’agit d’un mode PvP à deux contre deux où les joueurs vont non seulement combattre des hordes d’ennemis que l’équipe adverse. En éliminant tout ennemi, vous obtenez des magatama qui permettent d’acheter divers capacités pour attaquer, ralentir ou endommager l’équipe adverse. Une fois assez de magatama utilisé, vous débloquerez les vagues de l’affrontement final. A votre équipe d’en venir à bout avant l’autre équipe pour gagner.

Un nouveau système de maîtrise de l’équipement va être proposé. Il s’agit d’une extension des récompenses et des systèmes de progression de Ghost of Tsushima Legends . Cela intéressera les joueurs ayant déjà des personnages au niveau 110. Grâce à des défis de maîtrise, ils pourront amélioré le niveau de ki des équipements jusqu’au niveau 120 et débloquer un second emplacement d’atout. Une nouvelle capacité et de nouvelles techniques pour chaque classe.

. Cela intéressera les joueurs ayant déjà des personnages au niveau 110. Grâce à des défis de maîtrise, ils pourront amélioré le niveau de ki des équipements jusqu’au niveau 120 et débloquer un second emplacement d’atout. Une nouvelle capacité et de nouvelles techniques pour chaque classe. Diverses améliorations et modifications seront proposés le 20 août au même temps que la sortie de Ghost of Tsushima Director’s Cut comme le rééquilibrage du mode survie avec des sessions plus courtes, de nouveaux défis hebdomadaires en mode Survie de Cauchemar.

comme le rééquilibrage du mode survie avec des sessions plus courtes, de nouveaux défis hebdomadaires en mode Survie de Cauchemar. du 10 septembre au 1er octobre, Sucker Punch prévoit d’ajouter une nouvelle carte pour le mode Rivaux et de nouvelles cartes pour le mode survie ou encore une version des raids en difficulté plus élevée.

Toutes les nouveautés et les nouveaux contenus de Ghost of Tsushima Legends seront disponibles à tous les possesseurs de Ghost of Tsushima et Ghost of Tsushima Director’s Cut.

Pour ceux qui achèteront Ghost of Tsushima Legends et s’intéressent par la suite à la campagne solo – qui vaut vraiment le détour – vous pourrez acheter Ghost of Tsushima Director’s Cut pour 50€ sur PS4 et 60€ sur PS5.