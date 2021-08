Les premiers pads pro gamer pour les XSX/S chez Scuf Gaming

Les joueurs plus exigeants sur leur outil de travail connaissent sans doute Scuf Gaming, l’accessoiriste qui s’est spécialisé dans la production de pads pro gaming. Scuf Gaming annonce ainsi les premiers modèles, Instinct et Instinct Pro, pour les consoles XSX/S de Microsoft.

Même si les nouvelles consoles de Microsoft sont compatibles avec les accessoires et donc les pads de la précédente génération, certains joueurs vont probablement vouloir un pad pensé pour ces machines.

Scuf Gaming propose donc deux nouveaux modèles – Instinct et Instinct Pro. Comme d’habitude chez Scuf Gaming, ces deux modèles vont bénéficier de palettes de contrôle sous le pad bien pratiques pour de nombreux types de jeu dont les FPS. Cela permet ainsi d’accéder à des fonctions des différents boutons et gâchettes sans jamais quitter les deux sticks analogiques.

Chaque modèle intègre quatre palettes de contrôle sous le pad qu’on peut reconfigurer pour qu’ils reprennent les fonctions des boutons A,B, X, Y. Ces palettes ont été étudié pour être de forme ergonomique pour une bonne prise en main.

Le modèle Instinct Pro intègre en plus des Instant Triggers réglables. On peut ainsi accéder aux fonctions des gâchettes d’un simple appui rapide. C’est là encore efficace pour qui veut, par exemple, tirer rapidement sans devoir appuyer à fond les gâchettes. Cette fonction peut être débrayé au besoin par exemple pour les jeux de course où les gâchettes servent souvent d’accélérateur et de frein et nécessitent donc toute la course de la gâchette.

Liste complète des fonctions des modèles SCUF Instinct et Instinct Pro :

Touche de profil afin d’enregistrer trois configurations de remappage pour différents jeux

Connexion sans fil pour jouer confortablement à distance, grâce à la technologie Dynamic Latency Input améliorée

Connexion filaire en option pour des parties de jeu sans latence depuis votre canapé à l’aide d’un câble USB Type-C de 2 m.

Joysticks interchangeables, bombés, concaves, courts et longs pour une prise en main optimale

Design et matériau de joystick améliorés pour une meilleure adhérence et résistance

Coque amovible pour changer facilement l’apparence et les joysticks

Nouveau bouton de partage pour montrer vos plus beaux exploits à vos amis

Anneaux autolubrifiants pour aider les joysticks à glisser facilement contre la coque

Mise en sourdine de n’importe quel casque branché à votre manette à l’aide d’un bouton dédié

Activation rapide des Instant Triggers pour des tirs plus rapides (Instinct Pro uniquement)

Surface adhérente hautes performances assurant une sensation confortable et antidérapante pour les longues sessions de jeu (Instinct Pro uniquement).

Les Scuf Instinct et Instinct Pro sont d’ores et déjà disponibles sur le site officiel de Scuf Gaming pour un prix respectivement de 180€ et 210€ ce qui n’est pas donné comme tout pad pro gamer.

A vous de voir si le budget en vaut la chandelle. Personnellement je voudrais avoir ce type de pad pour ma PS5 😉 J’en ai moins besoin sur ma XSX.