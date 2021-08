Young Souls disponible sur Stadia et à l’automne sur PS4, Xbox One, Switch et PC

Le premier jeu des frenchies de 1P2P Studio, Young Souls, débarque sur Stadia dès maintenant. Fans de beat’em all et de RPG, préparez-vous !

Young Souls est le tout premier bébé du studio français 1P2P Studio formé par des anciens d’Ankama. Edité par The Arcade Crew, un label de Dotemu, Young Souls vous fera incarner les jumeux orphelins Jenn et Tristan partis pour retrouver leur tuteur. C’est dans son domaine que les jumeaux découvrent un portail qui leur fait découvrir un autre monde truffé de monstres et de créatures en tous genres à combattre. Le jour, nos héros errent dans la bourgage entre entraînements et shopping pour soigner leur look et leurs compétences. La nuit, nos jumeaux traversent le portail pour aller combattre les créatures et looter des récompenses.

Jetez un coup d’oeil aux vidéos qu’on vous a rassemblé dans une playlist Youtube ci-dessous pour vous faire une idée.

Disponible d’ores et déjà sur Stadia, Young Souls sortira sur PS4, Xbox One, Switch et PC cet automne.