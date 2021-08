Quake Remastered disponible sur PC et consoles

Quake a séduit de très nombreux joueurs dans les années 90 mais depuis son lancement il y a 25 ans, il faut bien avouer qu’aucun autre Quake n’a réussi à totalement convaincre. Alors rien d’étonnant à ce Bethesda Softworks retourne aux sources.

L’éditeur américain a profité de son Quakecon at Home fêtant les 25 ans du Quake originel pour annoncer un remaster prévu sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Des mises à jour gratuites pour les PS5 et XSX/S sont prévues avec une sortie à une date ultérieure.

On y retrouvera tous les éléments du Quake d’origine avec un graphisme amélioré tout en conservant le look pixelisé de l’époque. Ainsi, il sera possible de jouer jusqu’en 4K en 16/9 et cela jusqu’à 120FPS sur les consoles next gen. Les modèles 3D ont été retravaillé ainsi que nombre d’effets de lumière et l’amélioration des rendus avec antialiasing, profondeur de champ, etc.

Par ailleurs, outre la campagne, il sera possible de jouer en coopération jusqu’à 4 en écran splitté en local ou en ligne. Il sera également possible de jouer en PvP jusqu’à 8 en ligne et 4 en local avec écran splitté. Pour faciliter le matchmaking et avoir un pool de joueurs conséquents, ce remaster de Quake disposera du crossplay quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez.

Ce Quake remasterisé va également bénéficier des deux packs d’extension de l’époque à savoir The Scourge of Armagon et Dissolution of Eternity ainsi que de deux autres extensions créées par MachineGames, Dimension of the Past et le tout nouveau Dimension of the Machine. Cela devrait ajouter encore plus de contenus.

Les joueurs PC qui possédaient déjà Quake via Steam ou Bethesda.net auront droit à une mise à jour gratuite de leur jeu.

Quake Remastered est disponible dès à présent sur PS4, Xbox One, Switch et PC.