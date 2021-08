Turtle Beach annonce son nouveau casque gaming Recon 200 Gen 2

Il ne s’agit pas d’une véritable nouveauté mais d’une nouvelle mouture de leur casque Recon 200 que propose Turtle Beach. Avec un prix accessible, le constructeur vise tous les gamers cherchant un casque confortable aussi bien sur consoles que sur PC.

Turtle Beach annonce donc le lancement à la rentrée de son casque gaming Recon 200 Gen 2. Proposé au même prix que la première génération à savoir environ 60€, le Recon 200 Gen 2 bénéficie d’améliorations comme le retour audio du microphone qui facilite le réglage du volume de votre voix pour éviter de crier. Le système ProSpecs rend le port du casque plus confortable pour celles et ceux qui portent des lunettes. Le confort est assuré par des coussinets en mousse à mémoire de forme plus moelleux et un nouvel arceau plus durable. Pour couper le micro, il suffira juste de le relever d’un simple geste.

Côté son, Turtle Beach a opté pour des écouteurs puissants de 40 mm pour un son profond grâce au système Bass Boost. Ces écouteurs sont compatibles avec les divers technologies comme Windows Sonic, Dolby Atmos, DTS Headphone 😡 et même la 3D Audio de Sony. La batterie rechargeable du Recon 200 Gen 2 devrait offrir quelques 12 heures d’autonomie.

Le Recon 200 Gen 2 sera proposé en 3 coloris : noir, blanc et midnight blue. Il sera disponible à partir du 19 septembre 2021 et est d’ores et déjà en pré-commande sur le site de Turtle Beach.