Nouvelles images, vidéo et informations pour Rainbow Six Extraction

Le prochain Rainbow Six Extraction se focalise un peu plus sur le PvE comparé au Rainbow Six Siege. Ubisoft montre une nouvelle vidéo, de nouvelles images et lâche quelques informations.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction est prévu pour début 2022. L’équipe travaille d’arrache-pied pour offrir un titre PvE qui pourrait en attirer plus d’un. On aura ainsi droit à une douzaine de cartes évolutives, 13 objectifs de missions dynamiques, plus de 90 armes et équipements, 4 niveaux de difficulté, un système de progression de votre agents et divers éléments à venir après le lancement.

Pour rappel, Rainbow Six Extraction vous embarque sur des missions jouables seul ou jusqu’à 3 à affronter des créatures extraterrestres nommées Archæans. Il faudra donc user de toutes les armes et équipements à votre disposition dont certains viennent de Rainbow Six Siege pour les combattre correctement.

L’action va se dérouler dans quatre environnements à travers les US. Les deux premiers annoncés sont New York et San Francisco. Les deux autres n’ont pas été dévoilé pour le moment. Chacune des 12 cartes prévues sont environ 3 fois plus grandes que celles qu’on trouve sur Rainbow Six Siege. Chacune contient de nombreux modificateurs dynamiques histoire de rendre les incursions toujours différentes à chaque partie.

A chaque incursion, vous pourrez avoir différents objectifs à remplir. L’un des objectifs vous obligera à affronter un alien un peu particulier puisqu’il a la capacité de se métamorphoser en agent et reproduire son comportement.

Rainbow Six Extraction proposera pas moins de 18 agents différents chacun avec ses capacités, armes et gadgets. Vous aurez donc du choix pour trouver l’agent qui vous correspond le mieux. Evidemment, lors des parties en équipe, il faudrait tout de même un minimum de complémentarité. A noter que les joueurs de Rainbow Six Siege pourront jouer avec les 18 agents de Rainbow Six Extraction s’ils achètent le jeu.

En face, vous aurez droit à 13 types d’ennemis de quoi vous donner du fil à retordre lors de vos parties.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction est prévu pour janvier 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC, Stadia et Luna.