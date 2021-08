Cult of the Lamb – Gérez un culte composé… d’animaux

Devolver Digital sont les spécialistes pour dénicher des pépites plus ou moins déjantées. Ce sera encore le cas avec ce Cult of the Lamb qui même gestion et dungeon crawler.

Développé par Massive Monster, Cult of the Lamb va vous faire incarner un agneau possédé sauvé de la mort par un personnage mystérieux. Vous devrez tenter de séduire le plus de fidèles possibles pour rembourser votre dette. Il va donc falloir démarrer votre propre culte et construire votre communauté et vous imposer comme l’idole suprême. Il faudra toutefois faire face à nombre d’ennemis lorsque vous sortez dont des cultes rivaux dans des séquences d’action.

Dans votre base, il va falloir retrouver le côté gestion en utilisant les ressources pour construire de nouveaux bâtiments, invoquer des rituels, disperser des sermons, etc. Bref, diriger votre secte quoi et augmenter vos pouvoirs qui vous permettront de vous aventurer toujours plus loin pour

Cult of the Lamb est prévu sur PS4, Xbox One et PC pour 2022.