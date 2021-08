The Gunk, le nouveau jeu des créateurs des SteamWorld

L’équipe à qui on doit la série des SteamWorld prépare son premier titre en 3D prénommé The Gunk. Si vous aimez l’action/aventure et l’exploration, ce titre prévu sur XSX/S, Xbox One/X et PC est à surveiller.

En développant depuis un an, The Gunk va vous faire incarner une certaine Rani accompagnée de sa partenaire Beck. En débarquant sur une planète mystérieuse, le duo découvre une substance, le gunk, qui semble valoir une fortune. Seul hic, cette substance semble nuisible à la planète. En explorant la planète et en enlevant le gunk, vous découvrez tout un écosystème caché par cette substance. Petit à petit, vous allez découvrir de plus en plus d’informations sur ce monde y compris de quelques formes de vie et même de ruines d’une ancienne civilisation disparue.

Vous pouvez vous faire une petite idée sur ce Gunk avec la vidéo et la galerie ci-dessous. Le jeu bénéficiera du Smart Delivery avec un gameplay à 30FPS sur les Xbox One et 60FPS pour les XSX/S ainsi que sur les grosses configurations PC. Le jeu fera partie du Xbox Game Pass au lancement.

The Gunk est prévu sur XSX/S, Xbox One/X et PC pour décembre 2021.