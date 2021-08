Assetto Corsa Competizione arrive sur les consoles next gen en février 2022

La dernière simulation automobile de Kunos Simulazioni, Assetto Corsa Competizione, va faire vrombir les chaumières l’hiver prochain avec des versions spécifiques aux PS5 et XSX/S.

505 Games et Kunos Simulazioni annoncent ainsi qu’Assetto Corsa Competizione est d’ores et déjà en précommande pour les possesseurs de PS5 et XSX/S dès à présent. Prévu pour février 2022, ces versions vont évidemment profiter du surplus de puissance des nouvelles consoles pour proposer une réalisation revue à la hausse et quelques contenus. On notera ainsi :

Le jeu jusqu’en 4K sur PS5 et XSX

Un framerate à 60FPS

Des livrées gratuites GT World Challenge 2021

Des lobbies privées pour les parties à plusieurs.

Le passage au 60FPS devrait changer la donne en terme de précision de pilotage et de confort de jeu pour sûr.

A noter que si vous possédez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, une mise à jour next gen gratuite est prévue pour passer respectivement à la version PS5 et XSX/S à la même date.

Assetto Corsa Competizione sera disponible sur PS5 et XSX/S le 24 février 2022. Le jeu est déjà disponible sur PS4, Xbox One et PC.