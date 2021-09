Jurassic World Evolution 2 sortira début novembre sur PC et consoles

Fans de dinosaures et de jeux de gestion, Frontier Developments préparent une suite à leur Jurassic World Evolution. Attendez-vous donc à encore plus de bestioles à gérer.

Les anglais de Frontier Developments donnent la date de sortie de leur Jurassic World Evolution 2. Les fans de dinosaures et de jeux de gestion vont pouvoir se lancer à partir du 9 novembre prochain sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.

Pour cette suite, vous ne serez plus confiné aux îles Muertes. Cette fois-ci, vous aurez divers environnements différents chacun avec un thème et des défis uniques. Cela peut être des forêts denses, des déserts rocheux ou des zones tropicales. Jurassic World Evolution 2 aura évidemment un mode campagne dont l’intrigue se déroule après les évènements du film Jurassic World Fallen Kingdom. Aidé par Claire Dearing (Bryce Dallas Howard dans le film) et le Dr Ian Malcolm (Jeff Goldlum), vous allez devoir gérer les efforts du Department of Fish and Wildlife et réaliser de nouvelles installations dans différents lieux pour conserver et contenir les dinosaures.

Un mode Chaos Theory sera proposé également. Ce mode propose de redécouvrir les moments clés des différents films mais avec une série de scénarios « What if ». On aura donc droit à quelques variations sur les évènements des films. Imaginez donc tenter de présenter un T-Rex dans un amphithéâtre de San Diego ou faire en sorte que le Jurassic Park du premier film soit opérationnel, etc. Le mode Challenge proposera des missions à remplir à difficulté croissante.

Enfin le mode Sandbox vous donne totale liberté pour créer le parc de vos rêves. Avec plus de 75 espèces et nombre d’éléments, vous aurez de quoi faire pour développer le parc ultime qui va cartonner auprès du public.

Outre l’édition standard, Frontier Developments prévoit une édition deluxe de Jurassic World Evolution 2. Elle comprendra le jeu ainsi que trois skins, six panneaux d’agrément et cinq espèces préhistoriques. Et si vous précommandez toute version du jeu, vous aurez droit à des bonus.

Jurassic World Evolution 2 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 9 novembre 2021.