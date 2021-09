Lego Star Wars Battles débarque sur Apple Arcade

Lego est mis à toutes les sauces depuis des années par TT Games. Ce sera encore le cas de ce Lego Star Wars Battles qu’Apple annonce sur son service Apple Arcade.

Le jeu devrait plaire non seulement aux fans de Star Wars mais également aux fans de stratégie. En effet, Lego Star Wars Battles est un jeu de stratégie compétitif où vous pourrez choisir les deux côtés de la Force : la rebellion et ses Jedi contre Dark Vador et ses stormtroopers. Le gameplay devrait rappeler aux joueurs aguerris pas mal de d’autres titres comme les titres de tower defense ou un Clash Royale.

Il faudra donc gérer différents types d’unité, les activer dès que possible pour défendre sa base tout en tentant de détruire l’adversaire. On retrouvera les éléments et les personnages de différentes périodes de la gigantesque saga Star Wars comme Clone Wars ou encore Rogue One A Star Wars Story. Autant dire que le titre se destine à toucher un public plus que large avec un concept apprécié et un univers célébrissime.

Lego Star Wars Battles arrive très bientôt pour les abonnés Apple Arcade.