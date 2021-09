God of War Ragnarök se montre enfin

Après un simple teaser il y a des mois, on était sans nouvelle de la suite au God of War de 2018. L’équipe de Santa Monica Studio de PlayStation Studios travaillait depuis d’arrache-pied à cette suite tant attendue.

Et à en juger par la première vidéo de gameplay et la galerie d’images (cf. ci-dessous), les fans ne devraient pas être déçus. L’action se déroule quelques années après les évènements du précédent épisode. Le trio Kratos, Atreus et Mimir repart à l’aventure. Atreus a grandi évidemment et sa relation avec son père ne semble toujours pas totalement au beau fixe. Toujours aussi curieux, Atreus veut en savoir plus sur qui il est et qui il peut être. Le rôle toujours aussi mystérieux de Loki dans les évènements qui vont se dérouler vont pousser le trio à écumer les paysages nordiques et affronter de nouveaux ennemis.

Pour cette suite, on découvre deux nouveaux adversaires : Freya qui les a pourtant aidé dans l’épisode précédent et Thor. Puisque le trio a tué Baldur, son fils, Freya a juré de se venger. Thor de son côté veut aussi la tête de Kratos et Atreus pour d’autres raisons tout aussi sanglantes. S’il ne s’agit évidemment pas du Thor de Marvel, On décèle toutefois la présence de son célèbre marteau Mjölnir et de ses éclairs signifiant la puissance de cet adversaire.

Si vous avez joué au premier volet, vous ne devriez pas être trop dépaysé. A voir la vidéo, Kratos a toujours sa superbe hache. Evidemment son fils et lui vont acquérir de nouvelles capacités et pouvoirs. Le système de combat sera amélioré tout en restant familier et devrait permettre à tout un chacun de trouver son style.

Si God of War avait permis d’explorer six des neuf royaumes, God of War Ragnarök permettra d’explorer l’intégralité des neuf pour découvrir de nouveaux environnements toujours aussi périlleux et variés.

Il va falloir encore patienter puisque God of War Ragnarök ne devrait sortir que courant 2022 – probablement pas avant l’été pour ne pas empiéter sur Horizon Forbidden West (prévu pour février 2022) et Gran Turismo 7 (mars 2022).