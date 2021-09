Gran Turismo 7 a enfin une date de sortie. Nouvelles images et nouvelle vidéo.

Nombre de projets ont été repoussé en raison de la pandémie affectant tous les développements. C’est le cas d’Horizon Forbidden West mais aussi de Gran Turismo 7. Mais on a enfin une date de sortie précise.

Sony annonce que Gran Turismo 7 débarquera dans les bacs le 4 mars 2022 sur PS5 mais également sur PS4/Pro. Plus que six petits mois donc à attendre pour les fans de la saga et les fans de pilotage de voitures en tous genres.

Comme tous les épisodes précédents, excepté GT Sport qui avait une approche différente, ce Gran Turismo 7 revient aux sources. Le nouveau mode campagne va ainsi vous permettre de vous lancer dans vos propres voyages initiatiques et découvrir des voitures de rêve, classiques ou historiques tout en apprenant à les maîtriser petit à petit, course après course, épreuve après épreuve. L’interface générale a d’ailleurs été largement repensé puisqu’il passe en 3D sur différents aspects. Mais on retrouvera bien les aspects habituels à un GT à savoir les permis, le tuning, le garage, les concessionnaires, etc.

Avec un monde des simulations automobiles qui a bien changé depuis Gran Turismo premier du nom, Polyphony Digital se doit de s’adapter. Ainsi, GT Sport avait introduit un éditeur de livrées permettant de customiser ses voitures. Gran Turismo 7 en bénéficiera et profitera d’améliorations notables dans l’interface pour faciliter son utilisation. Les fans devraient apprécier l’effort pour se créer ses voitures de rêve.

La partie photo, Scapes, est toujours de la partie. Une fois encore, on pourra s’éclater à prendre de magnifiques photos ultra-réalistes à partager avec les amis et la communauté en intégrant ses bolides dans des décors réels avec un rendu photo-réaliste. Compatibilité HDR, de nouveaux effets et de nouveaux mouvements de caméra devraient vous permettre de créer des photos et des séquences magnifiques. Scapes sur GT7 propose des spots photos de 43 pays et plus de 2500 lieux.

Côté circuits, un grand nombre de circuits de la saga sont de retour. On pourra (re)découvrir des circuits mythiques comme celui de la Sarthe en France, du Nürburgring, de Brands Hatch en Angleterre ou encore le Red Bull Ring en Autriche. Polyphony Digital fait revenir de vieux circuits totalement remodélisés et retravaillés pour la PS5 avec un niveau de détail inconnu jusqu’à présent sur la saga. Les vétérans vont ainsi (re)découvrir Trial Mountain ou le High-Speed Ring comme ils ne l’auront jamais vu auparavant. Le niveau de détail des circuits est complété par les effets météo des plus réalistes (cf. images ci-dessous).

Que serait un Gran Turismo sans une collection de voitures. Comme les anciens GT, Gran Turismo 7 a été conçu pour les collectionneurs de voitures. C’est même encore plus flagrant avec le GT Café intégré au jeu dont le principal objet est de vous faire naviguer entre les différents collections de voitures que vous aurez débloqué dans les différentes épreuves. Polyphony Digital ne donne pas le nombre de modèles disponibles mais on devrait en avoir suffisamment pour s’éclater. J’ai pu ainsi déceler dans la vidéo la bonne vieille Jeep Willys.

Et pour finir, pour un grand nombre des voitures, il sera évidemment possible de les tuner, de les améliorer avec des pièces à acheter avec la devise du jeu. Bref, si vous êtes un fan de la saga Gran Turismo, vous connaissez le principe.

Polyphony Digital s’est donc attelé à créer un titre dans la lignée des précédents GT en délaissant l’aspect très compétitif de GT Sport. Les fans apprécieront certainement.

En attendant, voici donc une nouvelle vidéo toujours aussi magnifique et magistrale avec le thème originel reorchestré ainsi qu’une énorme galerie d’images.

Gran Turismo 7 sortira sur PS5 et PS4/Pro pour le 4 mars 2022.