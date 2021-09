Le remake de Star Wars Knights of the Old Republic annoncé sur PS5

Les fans de RPG sur la première Xbox connaissent certainement Star Wars Knights of the Old Republic. Créé par Bioware et sorti en 2003 il a fait le bonheur de nombre de joueurs sur Xbox puis sur PC et plus récemment sur Mac, iOS et Android.

L’objectif de l’équipe d’Aspyr associé à Sony Interactive Entertainment et Lucasfilm Games est de proposer un remake pour toucher un nouveau public et raviver la flamme auprès des fans de l’époque il y a presque 20 ans. Aspyr a pour but de proposer un jeu totalement modernisé tout en conservant l’intrigue du jeu et les différents personnages.

Ce titre, à ne pas confondre avec Star Wars The Old Republic qui était le MMORPG toujours de Bioware, va vous permettre de créer votre personnage dans une aventure qui se déroule quelques 4000 ans avant les évènements de la première trilogie cinématographique. Ne vous attendez donc pas à retrouver les Luke, Leia, Han Solo, etc.

Le développement est toujours en cours. Il va falloir patienter encore un moment avant de voir ce que cela va donner. Mais si on conserver l’intrigue de l’époque avec une réalisation et un gameplay modernisé, ce titre sera à surveiller.

Star Wars Knights of the Old Republic est prévu en exclusivité console sur PS5 à son lancement à une date encore non communiquée. Cela implique que ce remake pourrait voir le jour en même temps sur PC et peut-être plus tard sur XSX.