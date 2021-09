Marvel’s Wolverine, la surprise du chef de Sony/Insomniac

Si on s’attendait bien à voir débarquer un Spider-Man 2 un jour où l’autre – confirmé par une vidéo d’ailleurs pendant le PlayStation Showcase 2021 – on s’attendait pas à voir une autre licence Marvel débarquer chez Sony.

C’est pourtant via un simple petit teaser (cf.ci-dessous) que Sony dévoile Marvel’s Wolverine dont le développement a été confié aux équipes d’Insomniac Games déjà responsables des deux Spider-Man et Spider-Man Miles Morales et du récent et excellent Ratchet & Clank A RIft Apart.

Pour le moment, on ne sait pas grand chose sur ce projet si ce n’est qu’il est annoncé sur PS5 – probablement uniquement PS5 puisque Spider-Man 2 est également uniquement PS5. On peut faire confiance à Insomniac Games pour nous proposer un titre techniquement léché et solide. A voir maintenant quel Wolverine on va découvrir, s’il a un lien avec les films ou futurs films ou si ce sera une réinterprétation de ses origines à en juger par la vidéo ci-dessous qui ne permet de le découvrir dans un bar.

Le projet est dirigé par les directeurs responsables du dernier Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Le développement n’en est qu’à ses débuts donc il est fort à parier que le titre sortira après Spider-Man 2 prévu quant à lui pour 2023. Au mieux on pourrait voir ce Wolverine qu’à la fin 2023 à mon avis.

En attendant d’en savoir plus dans les mois à venir, jetez un coup d’oeil au teaser si vous ne l’avez pas vu.