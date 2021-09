Sony annonce Marvel’s Spider-Man 2

Deux titres Marvel d’un coup. Sony fait fort. Outre Marvel’s Wolverine dont le développement en est à ses débuts, l’autre équipe d’Insomniac Games bosse sur la véritable suite de Marvel’s Spider-Man – l’épisode Miles Morales étant une sorte de spin-off, épisode intermédiaire.

Pour cette suite, Insomniac Games n’aura plus à gérer les PS4 et PS4 Pro. En effet, Marvel’s Spider-Man 2 est confirmé comme étant une exclusivité PS5 – on verra si Sony s’amuse à changer son fusil d’épaule d’ici le lancement. L’équipe annonce donc d’ores et déjà qu’ils vont taper dans les capacités de la PS5 pour aller encore plus loin techniquement. Vu la qualité du remaster de Marvel’s Spider-Man et de Marvel’s Spider-Man Miles Morales sur PS5, on peut qu’être curieux de voir ce que cela va donner.

Prévu pour 2023, Marvel’s Spider-Man 2 va nous permettre de continuer à suivre les péripéties de Peter Parker et Miles Morales. Le gameplay ne devrait pas changer et il s’agit toujours d’un jeu solo. L’équipe va évidemment travailler sur le scénario pour proposer une belle histoire de super-héros avec le zeste d’humour spécifique à Spidey.

La majeure partie de l’équipe responsable du premier volet sont aux rennes de ce projet. La vidéo ci-dessous permet de découvrir certaines des nouvelles capacités de nos super-héros. Les fans de cosmétiques vont adorer le fait qu’il y ait encore plus de costumes à débloquer et d’ennemis à combattre dont un certain… Venom. Je me demande si on pourra l’incarner. Ca serait sympa non? 😉

Bref, patience les fans de Spidey. On va pouvoir de nouveau se balancer dans les rues de New York dans les deux ans… espérons-le.

Marvel’s Spider-Man 2 est prévu uniquement sur PS5 pour 2023.