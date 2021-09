Logitech lance son nouveau casque gaming sans fil, le G435 Lightspeed

Le marché des accessoires gaming étant devenu ce qu’il est, on voit débarquer régulièrement des produits par toutes les marques. Logitech fait partie du lot avec un nouveau casque gaming, le G435 Lightspeed.

Alors que je vous prépare le test du G335, le modèle précédent, Logitech sort donc ce mois-ci le G435 Lightspeed. Et à en croire l’annonce, il ne semble pas guère différer de son prédécesseur si ce n’est sur un point, crucial il est vrai. Le G435 Lightspeed est un casque gaming sans fil contrairement au G335.

Disponible en trois coloris – noir et jaune fluo, bleu et franboise et blanc cassé et lilas, le G435 Lightspeed ne pèse que 165 grammes pour un bon confort. Histoire de ne pas vous « défoncer » les tympans surtout avec les cris de certains de vos coéquipiers ou adversaires, le casque possède une option limiteur de volume. Il se repose sur deux haut-parleurs de 40 mm pour offrir un son annoncé comme riche et immersif. Ils sont compatibles avec diverses technologies comme le Dolby Atmos, le Windows Sonic ou encore le Tempest 3D Audiotech de la PS5.

Contrairement au G335, le G435 Lightspeed n’a pas besoin de bras pour le micro. Ceux-ci sont placés sur l’écouteur de gauche et bénéficient de la technologie Beamforming pour bien capter votre voix tout en réduisant le bruit de fond. Les écouteurs bénéficient de mousse à mémoire de forme pour une bonne isolation sonore et un confort sur vos oreilles. Le G435 Lightspeed combine la technologie sans fil Lightspeed 2.4 GHz de Logitech avec son dongle et le Bluetooth à faible latence. Vous pourrez donc facilement l’utiliser sur un micro avec le dongle ou sur les consoles et les appareils compatibles Bluetooth.

Doté d’une batterie, il offre une autonomie jusqu’à 18 heures d’écoute. Pour le recharger, il suffit de brancher un câble USB sur son port USB-C.

Le Logitech G435 Lightspeed sera disponible de ce mois de septembre pour un prix conseillé de 79€.