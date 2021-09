Square Enix montre du nouveau gameplay de son intriguant Forspoken

Le Project Athia avance à grand pas. L’équipe Luminous Productions, non content d’avoir dévoilé le titre définitif du jeu, a montré une nouvelle vidéo de son Forspoken.

Même si on peut immédiatement penser à un Final Fantasy XV, l’univers de Forspoken lui est propre. On incarnera une certaine Frey, une jeune femme un peu paumée mais intelligente survivant tant bien que mal dans les rues de New York. Mais, un jour, elle se retrouve propulsée dans un autre monde, Athia, et se voit affublée d’un bracelet qui lui parle. Dans ce monde, elle va découvrir des capacités et des pouvoirs incroyables avec pour missions d’affronter une certaine Tanta Sila.

La nouvelle vidéo permet de voir notre Frey utiliser la magie et bien des pouvoirs et capacités pour survivre dans le monde d’Athia. Ce projet bénéficie non seulement des talents de l’équipe de Luminous Productions qui avaient développé le moteur utilisé sur Final Fantasy XV mais également de nombreux talents reconnus comme le scénariste Gary Whitta (Rogue One A Star Wars Story) ou encore Amy Hennig que les gamers connaissent pour la saga Uncharted entre autres.

Il va encore falloir patienter de longs mois puisque Forspoken ne sortira pas avant le printemps 2022. On devrait en savoir un peu plus dans les prochains mois avant son lancement sur PS5 et PC.