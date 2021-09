MX vs ATV Legends annoncé PC et consoles

Le jeu de motocross et de quad de Rainbow Studios va revenir dans les mois à venir avec une toute nouvelle édition aussi bien sur les consoles de l’ancienne que de la nouvelle génération ainsi que sur PC. Préparez vos gants !

THQ Nordic a profité du week-end pour dévoiler divers titres dont ce MX vs ATV Legends de l’équipe de Rainbow Studios. Comme pour les précédents volets, on va donc pouvoir piloter un maximum de motocross et de quads dans diverses compétitions. Et comme d’habitude, les développeurs annoncent des « encore plus » comme un mode carrière encore plus riche où vos choix modifieront les opportunités en sponsoring et les accès à des épreuves sur invitation.

MX vs ATV Legends permettra également le jeu à deux sur le même écran ainsi que jusqu’à 16 joueurs en ligne. Evidemment, on aura droit à tout un système de personnalisation de son pilote et de ses véhicules.

Voici donc ci-dessous les premières images et une vidéo de teasing de ce projet qu’on ne verra sans doute pas avant 2022.

MX vs ATV Legends est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.