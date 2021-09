Ghostrunner arrive sur les consoles next gen

Bon je sais. Je devrais arrêter d’appeler les PS5 et XSX/S des consoles next gen puisqu’elles sont dispos… enfin presque. Mais bon, c’est plus facile comme cela d’évoquer la mise à jour next gen de Ghostrunner ainsi que des sorties en physique et en numérique.

Celles et ceux qui possèdent déjà Ghostrunner sur PS4 ou Xbox One vont donc pouvoir bénéficier de la mise à jour gratuite vers, respectivement, la version PS5 et XSX/S. Pour l’obtenir sur PS5, il va falloir le trouver sur la page du jeu sur le PlayStation Store et le télécharger. Sur XSX/S, cela devrait être un Smart Delivery avec mise à jour automatique.

Ces versions next gen sont également disponibles à l’achat pour ceux qui n’ont pas les versions précédentes. Vous pourrez le trouver sur les stores respectifs pour environ 30€. Elles comprennent tous les modes d’origine et ajoutés par la suite. Par contre si vous voulez tous les éléments cosmétiques sortis après le lancement du jeu l’automne dernier, il faudra débourser 8€ de plus pour le bundle Jack.

Pour rappel, ces versions bénéficient d’une plus grande fluidité avec gestion du HDR et du ray tracing dans le mode fidélité. On pourra jouer jusqu’en 4K 120FPS pour ceux qui possèdent les écrans le permettant. L’audio 3D est également de la partie.

Ghostrunner est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC et Luna.