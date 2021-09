De nouveaux jeux EA débarquent sur GeForce Now

Nvidia continue à travailler pour étoffer son offre GeForce Now, son service de jeu en streaming via ses serveurs. De nouveaux titres Electronic Arts vont rejoindre le service très bientôt.

Electronic Arts et Nvidia annoncent l’arrivée des titres suivants sur le service GeForce Now :

Battlefield 1 Revolution (Steam)

Dragon Age: Inquisition (Steam)

Mirror’s Edge Catalyst (Steam)

Unravel Two (Steam)

Ces titres viennent donc rejoindre Apex Legends déjà disponible sur GeForce Now. Les possesseurs de ces titres pourront donc jouer à leur jeu via GeForce Now sur un grand nombre d’écrans différents que ce soit sur PC, Mac, Chromebook, Shield TV ou les smartphones et tablettes.

Pour rappel GeForce Now est un service de cloud gaming qui vous permet de jouer à des jeux PC que vous possédez mais en streaming et avec des capacités des serveurs de Nvidia et de la puissance des cartes graphiques du constructeur sur des machines bien moins puissantes. A l’heure actuelle, Nvidia annonce plus de 1000 jeux compatibles avec leur service. Vous pouvez en profiter gratuitement avec des limitations ou vous abonner pour 10€ par mois ou 100€ par an pour des sessions de jeu à la durée étendue, un accès prioritaire aux serveurs de jeu et à la puissance des cartes graphiques RTX.

Pour plus d’informations sur GeForce Now, reportez-vous au site officiel.