Square Enix donne plus de détails et d’images pour Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Comme vous le savez peut-être déjà, Square Enix et la Team Ninja de Koei Tecmo bossent sur un action/RPG situé dans l’univers Final Fantasy avec un gameplay à la Nioh nommé Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Le duo donne plus de détails sur ce projet.

Certains d’entre vous ont sans doute pu tester les démos qui ont été proposé pour découvrir le jeu disponibles sur PS5 et XSX/S. On vous a nous-même proposé des vidéos de l’intégralité des deux démos précédemment. Vous pouvez les retrouver là et là.

Même si on reste encore assez circonspect par la réalisation de ce projet, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin présente des éléments qui pourraient intéresser les fans de Nioh et autres Dark Souls. Mais il va falloir que l’équipe bosse vraiment sur la technique vraiment pas au point.

Lors d’un stream, l’équipe a donné divers détails de la seconde démo. Celle-ci a bénéficié de certaines des modifications et améliorations prévues pour le jeu final suite au retour des joueurs lors de la première démo dévoilée à l’E3 dernier. On peut ainsi citer :

Améliorations graphiques : l’équipe a souligné son engagement à affiner et améliorer les graphismes avant la sortie du jeu. Quelques améliorations sont déjà intégrées à la TRIAL VERSION 2 actuellement disponible.

l’équipe a souligné son engagement à affiner et améliorer les graphismes avant la sortie du jeu. Quelques améliorations sont déjà intégrées à la TRIAL VERSION 2 actuellement disponible. Éclairage dynamique : les images de gameplay montrées durant l’émission ont mis en avant l’utilisation de l’éclairage dynamique, qui offrira une expérience de gameplay plus réaliste et plus immersive partout dans le jeu.

les images de gameplay montrées durant l’émission ont mis en avant l’utilisation de l’éclairage dynamique, qui offrira une expérience de gameplay plus réaliste et plus immersive partout dans le jeu. Équilibrage des combats : les réglages apportés à la compétence Illumination et à la jauge de rupture des alliés ainsi qu’à la vitesse de récupération des PM figurent parmi les améliorations intégrées à la TRIAL VERSION 2 pour contribuer à la création d’un système de combat palpitant et récompensant la prise de risques.

les réglages apportés à la compétence Illumination et à la jauge de rupture des alliés ainsi qu’à la vitesse de récupération des PM figurent parmi les améliorations intégrées à la TRIAL VERSION 2 pour contribuer à la création d’un système de combat palpitant et récompensant la prise de risques. Modification du niveau de difficulté : les joueurs pourront choisir entre plusieurs niveaux de difficulté adaptés à leur style de jeu préféré : « Flegme » pour une expérience de jeu tranquille, « Frénésie » pour une partie orientée action, et « Furie » pour les personnes en quête d’un véritable défi.

les joueurs pourront choisir entre plusieurs niveaux de difficulté adaptés à leur style de jeu préféré : « Flegme » pour une expérience de jeu tranquille, « Frénésie » pour une partie orientée action, et « Furie » pour les personnes en quête d’un véritable défi. Améliorations de l’IA : outre les améliorations d’ordre général apportées à l’IA de combat des alliés de Jack, les joueurs peuvent personnaliser les classes, l’équipement et les compétences de leurs équipiers et aussi utiliser la « Résonance » pour renforcer temporairement les capacités de combat des alliés.

outre les améliorations d’ordre général apportées à l’IA de combat des alliés de Jack, les joueurs peuvent personnaliser les classes, l’équipement et les compétences de leurs équipiers et aussi utiliser la « Résonance » pour renforcer temporairement les capacités de combat des alliés. Améliorations de la fréquence d’images et du rendu en 4K

Si le jeu a gagné en clarté, il faut bien avouer que le jeu semble encore très loin d’être abouti. Pour avoir pratiqué les deux démos sur PS5 et XSX, ce titre ressemble surtout à un titre de la précédente génération. Graphisme au look basse résolution et framerate d’une inconstance étonnante. Rien dans la réalisation ne justifie qu’un tel titre tourne comme cela sur une PS5 ou une XSX. Il n’est ni d’une richesse graphique incroyable, d’une résolution 4K native ou d’un framerate ultra-rapide. C’est assez incompréhensible. J’imputerais cela à un titre en pré-alpha ce qui me questionne sur l’intérêt de présenter un titre non abouti au public ce qui va forcément provoquer des premières impressions négatives. C’est d’autant plus dommage que le concept d’un Nioh accompagné par des compagnons est plutôt sympa.

Il ne reste plus qu’à espérer que la Team Ninja va réussir à corriger le tir d’ici la sortie du jeu. En attendant voici déjà de nouvelles images.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin est prévu pour le 18 mars 2022 sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC.