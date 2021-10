Logitech lance l’ensemble de caméras Mevo Start 3-Pack pour les livestreamers

Se lancer dans le livestreaming n’est pas forcément chose aisée surtout si vous partez de zéro côté matériel. Logitech via son label Logitech for Creators propose un ensemble pour vous lancer dans le livestreaming de manière assez simple et intuitive.

Le constructeur suisse Logitech étoffe son offre avec un nouveau label, Logitech for Creators, tentant de proposer des produits dédiés aux créateurs de contenu tels que votre serviteur. En rachetant en début 2021 le constructeur Mevo, Logitech appose sa marque sur les caméras Mevo dont fait partie le Mevo Start 3-Pack que je vous présente ici. Mevo touche par la même occasion un plus large public pour un produit qui est sorti l’an dernier mais un peu en catimini.

Ce pack comprend ainsi 3 caméras Mevo spécialement étudiés pour le livestream (Twitch, Youtube, Facebook, Vimeo mais aussi Zoom, Teams, etc.). Offrant une résolution de 1080p à 30 images/seconde, ces caméras correspondent bien aux usages modernes du livestreaming aussi bien pour les gamers que dans des domaines plus professionnels. Les caméras sont sans fil et facilement transportables grâce à leur format compact. Il suffit de les placer sur des pieds ou des bras articulés pour avoir ainsi plusieurs angles de vue que vous pourrez contrôler aisément via l’application mobile Mevo Multicam disponible gratuitement sur iOS et Android.

Même s’il existe un modèle avec une seule caméra, ce Mevo Start 3-Pack est séduisant pour offrir la possibilité d’aisément augmenter la qualité de votre production avec une diffusion multi-caméra. Imaginez-vous en train de faire un livestream à montrer à la fois des objets tout en parlant à votre audience et pouvoir basculer d’une caméra à l’autre via une simple pression sur l’écran de votre smartphone. C’est une solution plutôt élégante pour un ensemble multi-caméras et une petite régie simple le tout sans fil. Nul besoin de mixeur audio/vidéo et de branchements de caméra via HDMI qui courent partout dans votre lieu de tournage.

Chaque caméra intègre également des microphones dont la qualité semble plus que correcte avec correction du gain et suppression du bruit. Mais si vous voulez améliorer la prise de son, Mevo et Logitech ont pensé à une entrée micro sur chaque caméra. Vous trouverez également un port USB-C multi-usages pour la charge ou pour une sortie ethernet via un adaptateur. La batterie intégrée à chaque caméra offre une autonomie annoncée de 6 heures ce qui est normalement suffisant pour assurer votre diffusion. Mais pour passer outre cette limite, vous pouvez très bien brancher chaque caméra à un chargeur USB via le port USB-C.

A noter que chaque caméra intègre également un port microSD vous permettant d’enregistrer ce que diffuse chaque caméra sur une carte pour un usage éventuel en post-production ou pour du montage. De là à imaginer un usage de type caméra de vlog, il n’y a qu’un pas que je vous laisse franchir.

L’application Mevo Multicam fait dont office de mini régie audio/vidéo avec un mélangeur audio ainsi que vidéo. Vouss pourrez même superposer des graphiques ou du texte sur votre diffusion live.

Cette solution est donc plutôt séduisante pour quiconque veut pouvoir se lancer dans un livestream rapidement avec un ensemble facile à transporter et rapide à installer. Par contre, le pack complet n’est pas donné puisqu’il faut compter 1149€ pour l’acquérir. Maintenant, si vous ne voulez pas du multi-angles, Logitech propose le pack individuel pour 449€. Ce n’est pas donné si on compare à d’autres types de caméra qu’on peut utiliser pour du livestream ou des vidéoconférences mais l’argumentaire de la simplicité pourrait peut-être faire mouche.