Découvrez la première heure des Guardians of the Galaxy jusqu’en 4K HDR

L’aventure mettant en scène la bande à Star-Lord vient de débarquer sur les étals physiques et numériques. Je vous propose de découvrir la première heure de jeu.

Comme d’habitude, je vous ai concocté une vidéo à la résolution 4K HDR de ce Marvel’s Guardians of the Galaxy de Square Enix. Cette vidéo a été capturé sur la Xbox Series X en mode performance. On a donc pas droit à un 4K natif mais à un framerate plus proche des 60FPS sans être parfait comme vous le remarquerez. Le jeu souffre d’ailleurs d’une certaine lacune sur la fluidité du jeu qui peine à stabiliser. Le mode qualité présente une résolution 4K ou très proche mais tourne à 30FPS donc moins confortable.

L’aventure et le gameplay sont par contre plutôt funs et on découvre le même type de dialogues de d’humour un brin décalé qu’on a vu dans les films. Attention, toutefois, ce jeu n’est en rien une adaptation des films – malheureusement. On se retrouve là encore, comme sur Marvel’s Avengers toujours de Square Enix, a une interprétation par l’équipe de développement. Le chara design des héros manque ainsi de « personnalité ». On s’y fait à la longue mais j’aurais vraiment préféré un chara design plus inspiré.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Il est également disponible sur Switch en cloud gaming.