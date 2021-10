Xperia Pro-I, un hybride smartphone/caméra professionnelle

Sony est bien occupé en ce moment. Après avoir annoncé il y a peu son nouvel appareil photo hybride Alpha 7 IV (cf. notre news), Sony annonce un nouveau smartphone avec une approche inédite pour un marché difficile à cerner.

Enfin je dis inédite mais ce Xperia PRO-I semble être une évolution du concept initié avec le Xperia Pro en début d’année qui, s’il proposait des fonctionnalités intéressantes, était proposée à un prix astronomique de 2500$. Je doute que Sony ait réussi à en écouler beaucoup. Est-ce que ce Xperia PRO-I aura plus de chances? Disons que le tarif est revu à la baisse même si cela reste quasi-astronomique avec quelques 1800€ demandés – et dire que je trouvais que mon iPhone 13 Pro Max est vraiment cher…

Alors qu’offre ce Xperia PRO-I ? Sony a tout simplement voulu lancer le premier smartphone Android avec un capteur d’image de 1 pouce avec autofocus à détection de phase. En reprenant son expertise avec ses gammes d’appareils photo hybride Alpha, Sony tente d’intégrer bien des capacités de ses appareils photo dans un smartphone de luxe.

Le capteur Exmor RS est tout simplement celui qui est intégré dans son appareil photo RX100 VII. Il a été optimisé pour ce smartphone mais propose 315 points d’autofocus et un processeur Bionz X pour mobile. A l’instar des appareils Alpha, le Xperia PRO-I bénéficie de capacités de mise au point puissantes comme l’auto-focus avec suivi des yeux. L’auto-focus est aidé par le capteur 3D iToF qui permet de mesurer instantanément la distance entre le sujet et la caméra pour une mise au point automatique rapide.

L’optique Zeiss Tessar avec revêtement antireflet présente une double ouverture F2.0/F/4.0 de quoi performer en basse lumière, d’avoir une plage dynamique plus élevée et un meilleur effet bokeh par rapport à d’autres smartphones. Le Xperia PRO-I comprend trois objectifs un principal de 24mm et deux autres de 16mm et 50mm.

Pour la vidéo, le Xperia PRO-I permettra de filmer jusqu’en 4K 120FPS. Les fans de ralenti vont probablement adorer cette capacité. Vous pourrez de plus pleinement en profiter puisque l’écran du Xperia PRO-I est un 4K HDR OLED 120Hz. Ciblant les créateurs de contenu – fortunés il faut bien l’avouer – le Xperia PRO-I a un accessoire en option nommée le Vlog Monitor. Comme son nom le laisse supposer, il s’agit d’un écran qu’on peut placer à côté de la caméra principale à l’arrière histoire de pouvoir se filmer et se voir. Bien souvent, les vloggers utilisent la caméra frontale pour leurs vidéos alors que c’est bien souvent la moins bonne des caméras d’un smartphone. Cet écran supplémentaires coûte tout de même la bagatelle de 199€. Pour des vidéos fluides et stables, Sony a intégré son Optical SteadyShot.

Côté son, comme avec pas mal d’appareils Sony récents, on a droit à la compatibilité Dolby Atmos et à leur format 360 Reality Audio. La prise audio mini-jack ravira les fans de casques filaires. Le Xperia PRO-I dispose évidemment de microphones – c’est un smartphone après tout. Toutefois, Sony a ajouté un microphone monaural accolé à la caméra principale pour enregistrer vos vlogs proprement grâce à une technologie Sony permettant de filtrer les bruits parasites comme le bruit du vent.

Pour contrôler les capacités photo et vidéo du Xperia PRO-I, Sony a prévu des fonctionnalités distincts : Photography Pro pour les photos, Videography Pro pour les vidéastes et Cinematography Pro pour ceux qui veulent avoir un contrôle total sur leur tournage vidéo avec des réglages chromatiques inspirés par les caméras professionnels Venice de la marque pour un rendu cinématographique et un format 21:9ème au besoin. Si vous avez déjà utilisé les récents Xperia I ou 5, vous avez une petite idée puisque ces applications existent sur ces appareils. On suppose que ces applications ont été revu pour le Xperia PRO-I d’autant plus qu’on peut y accéder via des boutons physiques. Vous pourrez même monter vos vidéos directement sur ce smartphone et bénéficier de l’OLED 4K HDR de 6,5″.

La connectique est assurée via le port USB 3.2 Gen 2 pour un débit de 10Gbps ce qui permettra de plus rapidement transférer vos photos et vos vidéos. Le Xperia PRO-I est un smartphone 5G et bénéficie du Wi-Fi 6.

Si je ne vous évoque pas vraiment l’aspect smartphone c’est que ce Xperia PRO-I reste dans le fond un smartphone Android sur une plateforme Qualcomm Snapdragon 888 5G avec 12 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Vous pourrez y placer des cartes micro SDXC jusqu’à 1 To qui sera certainement rapidement nécessaire si vous utilisez ce smartphone comme caméra régulièrement. La batterie embarquée de 4500 mAh devrait offrir une autonomie acceptable – sans doute bien réduite si vous filmez beaucoup. Toutefois, on peut récupérer 50% de charge en 30 minutes avec le chargeur 30W inclus.

Sur le papier, il s’agit donc d’un des plus puissantes smartphones Android avec un côté caméra poussé. Mais son prix encore plus exorbitant que la concurrence comme le récent Pixel 6 de Google ou les flagships de Samsung ou même Apple le rend relativement guère accessible. Il va falloir voir si le marché existe pour cet appareil hybride un peu particulier car à ce tarif, si vous voulez vraiment vous mettre à la création de contenu, vous pourrez aisément investir dans des appareils photo hybrides plus performants même s’ils sont évidemment plus encombrants qu’un simple smartphone.

Le Xperia PRO-I sera disponible début décembre 2021 pour 1799€.