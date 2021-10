Bandai Namco annonce The Dark Pictures Anthology The Devil in Me

La série des The Dark Pictures Anthology de Supermassive Games va continuer avec un nouveau volet que dévoile Bandai Namco à travers une toute première vidéo (cf. ci-dessous).

Alors que le trois volet de cette anthologie est sorti il y a peu – House of Ashes pour ceux qui ne s’en souviennent pas – Bandai Namco et Supermassive Games dévoilent une première vidéo de prochain volet nommé The Devil in Me (Le mal en moi pour les anglophobes).

A l’instar des précédents titres, il s’agira toujours d’un jeu d’aventure où vos décisions vont impacter le déroulement de l’intrigue. The Devil in Me, comme les trois autres volets, est un titre à part. Il n’y a pas de liant entre les épisodes.

Cette fois-ci l’intrigue embarque un groupe de réalisateurs de documentaires invités au Murder Castle, une reconstitution de l’hôtel dont le propriétaire était un certain H.H. Holmes considéré comme le premier serial killer américain. Et comme vous pouvez vous en douter, les évènements vont tourner à l’étrange et à l’horreur.

The Dark Pictures Anthology The Devil in Me est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour 2022.