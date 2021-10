Nouvelle vidéo et nouvelles images pour Little Devil Inside

Ce projet des coréens de Neostream Interactive aura su se faire attendre. Projet initié il y a plus de 5 ans, ce jeu d’action/RPG à la direction artistiques attirante semble enfin sur la bonne voie pour sortir.

Lors du dernier State of Play, l’équipe a ainsi dévoilé une nouvelle vidéo et quelques images de leur projet en se focalisant sur l’aspect déplacement du héros dans le monde de Little Devil Inside. Ainsi les déplacements sur une carte bénéficient d’une représentation avec un effet maquette (tilt shift pour les techniciens). Cela donne au jeu un look assez particulier. Si certaines actions peuvent se faire directement sur la carte, d’autres vous plongeront dans l’univers fort réussi du jeu. Tout au long de votre périple, vous aurez également à rencontrer divers personnages ou subvenir aux besoins de votre héros nommé Billy et bien sûr remplir vos missions.

L’exploration de la carte est libre. Vous pourrez la parcourir aussi bien à pied, sur le dos d’un mule ou utiliser des véhicules ou prendre le train. Evidemment à pied, vous pourrez atteindre des contrées autrement inaccessibles.

Vous pouvez vous faire une petite idée avec la vidéo ci-dessous.

Little Devil Inside est prévu pour 2022 sur PS5, PS4/Pro, Xbox One, Switch et PC.