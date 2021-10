Square Enix et Tri-Ace annonce Star Ocean The Divine Force pour 2022

Le dernier State of Play a permis à Square Enix de faire une annonce qui devrait titiller l’intérêt aux fans de la saga Star Ocean. Le prochain volet nommé Star Ocean The Divine Force est confirmé sur consoles et PC pour 2022.

Développé par tri-Ace, Star Ocean The Divine Force sera un tout nouvel opus dans la saga Star Ocean avec une toute nouvelle intrigue qui va évoluer en fonction de vos décisions et de vos actions. Le système de combat semble avoir gagné en intensité de quoi les rendre plus spectaculaires. L’exploration sera également au coeur de votre aventure avec des environnements les plus grands jamais créé dans la saga. C’est d’autant plus immense que les héros pourront non seulement explorer au sol mais aussi dans les ciels.

Ce nouveau Star Ocean aura le système de double-héros qui permet de découvrir l’histoire avec la perspective de chaque héros à savoir dans notre cas un certain Raymond, capitaine d’un vaisseau de commerce spatial et une Laeticia, princesse chevalier d’un royaume sur une planète lointaine. Après s’être crashé sur la planète en question et séparé de son membre d’équipage Chloe, Raymond va être sauvé par la princesse. Tous deux vont faire équipe pour non seulement retrouver Chloe mais également combattre l’empire Vey’l voisin bien menaçant.

Star Ocean The Divine Force est prévu pour le printemps 2022 sur PS5 et PS4.