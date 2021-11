Bandai Namco annonce Dragon Ball The Breakers sur consoles et PC

Bandai Namco continue à puiser dans les nombreuses licences manga dont la plus grosse est probablement Dragon Ball. Voici donc à venir un nouveau jeu multijoueur inspiré par la saga d’Akira Toriyama.

Avec Dragon Ball The Breakers, Bandai Namco va une fois encore nous emmener dans l’univers de Dragon Ball Xenoverse. Cette fois-ci, on va incarner soit le Méchant avec tous ses pouvoirs, soit l’un des 7 Survivants sans superpouvoirs. Puisqu’il s’agit d’un jeu asymétrique, à l’instar d’un Predator Hunting Grounds ou d’un Evolve, il faudra soit bien maîtriser tous les pouvoirs du méchant pour éliminer l’équipe adverse. En tant que survivant, il va falloir bien collaborer pour pouvoir repousser le méchant en utilisant les objets disponibles un peu partout sur le champ de bataille.

Les sauvegardes de Dragon Ball The Breakers sont liées à celles de Dragon Ball Xenoverse 2. Bandai Namco garde la surprise quant aux implications mais on peut supposer que si vous avez une sauvegarde de Dragon Ball Xenoverse 2, on devrait sans doute débloquer ou accéder à des éléments de Dragon Ball The Breakers. Une bêta fermée est prévu sur PC. Bandai donnera les informations ultérieurement. En attendant plus d’informations sur tout cela, jetez déjà un coup d’oeil à la vidéo et aux premières images.

Dragon Ball The Breakers est prévu sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour 2022. Le jeu tournera en rétro-compatibilité sur PS5 et XSX/S.