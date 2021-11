Grosse mise à jour gratuite pour Outriders

Le shooter de Square Enix et People Can Fly tente de se donner un nouveau souffle avec une gross mise à jour à débarquer dans les prochaines heures avec de nouveaux contenus pour tenter de réveiller la communauté.

Ainsi dès aujourd’hui 16 novembre à 18h heure française, la mise à jour New Horizon va ajouter quatre nouvelles expéditions, le système de trasmogrification, la suppression du chronomètre en expédition, de nouvelles apparences d’armes, un rééquilibrage des classes, compétences et modifications, et une refonte de la boutique de Tiago ainsi que de nombreux correctifs.

La volonté de l’équipe et d’améliorer l’expérience et le confort de jeu avec une telle mise à jour. Hormis les nouvelles expéditions, la principale nouveauté pour les fans de personnalisation est le système de transmogrification. Ce système permet ainsi de changer le look de vos armes et de vos équipements tout en conservant leurs caractéristiques. Cela permettrait ainsi de jouer avec vos armes favorites tout en ayant un look différent. Les transformations sont gratuites. Nul besoin de ressources dans le jeu pour faire les changements. Bref, du pur confort et pur personnalisation pour les fans.

L’équipe d’Outriders n’arrête pas le développement de leur bébé. En effet, l’équipe travaille sur la première extension prévue pour 2022. Celle-ci sera dévoilée au printemps prochain.

Outriders est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia.