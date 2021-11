Microids et Taito préparent Arkanoid Eternal Battle

Ah Arkanoid! Taito avait réussi à moderniser le bon vieux Breakout d’Atari en 1986 avec Arkanoid. Adapté sur de très nombreuses plateformes, ce jeu a passionné des générations. Microids, Pastagames et Taito préparent un nouvel opus.

Microids et Taito annoncent la sortie pour 2022 d’Arkanoid Eternal Battle. Ce nouveau titre va évidemment reprendre ce qui a fait le succès de la saga. Le développement a été confié aux frenchies de Pastagames à qui nous devons d’ores et déjà d’excellents titres comme Pang Adventures ou encore Pix The Cat.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Arkanoid est une version modernisée de Breakout le jeu de casse-briques d’Atari. Pour ce futur volet, on aura droit à des modes solo ou mulitjoueur. Attendez-vous tout de même à de nouveaux effets, bonus et fonctionnalités.

Fabien Delpiano, fondateur et dirigeant de Pastagames, raconte comment son aventure avec la licence Arkanoid a commencé : « Pour moi, c’était à Nice, au numéro 54 du boulevard Jean Médecin, dans une salle d’arcade sombre, “Automat”, pleine de néons clignotants, grouillante d’une population hétéroclite, du biker au collégien. Elle était tellement belle cette borne, avec son paddle en métal sur roulement à bille, moi je traînais mes quinze ans comme je pouvais. On s’est plu tout de suite, et notre relation a duré des années. Nous avons tous notre histoire avec Arkanoid. Ça fait tellement de bien de se retrouver, après toutes ces années. »

Masakazu Suzuki, Director and Executive Officer chez Taito, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Microids sur cette version revisitée et remise au goût du jour d’un titre culte de Taito sorti il y a 35 ans. Nous leur faisons pleinement confiance et sommes convaincus que le jeu plaira autant aux nouveaux joueurs qu’aux fans de la première heure. »

Arkanoid Eternal Battle est prévu pour 2022. Microids n’a pas donné de machine concernée mais on peut supposer que le jeu sortira sur PS4, Xbox One, Switch et PC pour sûr.