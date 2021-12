Grid Legends confirmé pour février 2022. Nouvelles images et vidéo.

Dévoilé en juillet dernier, Grid Legends a enfin une date de sortie ainsi que de nouvelles images et une longue vidéo montrant du gameplay. Fans de jeux de course plus accessibles que les simulations, préparez vos chéquiers.

Pour les impatients, vous pouvez déjà aller jeter un coup d’oeil sur la vidéo et la grande galerie d’images ci-dessous. Pour les autres, Codemasters et EA ont donc confirmé la sortie de Grid Legends pour le 25 février 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.

Ce Grid Legends devrait reprendre le concept des précédents volets avec de nombreuses nouveautés et améliorations. On va noter ainsi un mode carrière avec plus de 250 évènements, un mode histoire, le retour des modes Drift et Elimination et l’introduction de courses Electric Boost. Ces derniers permettent d’obtenir des boosts pour votre bolide si vous passez certaines portes placés sur les circuits. On aura également à de nouveaux circuits dont celui dans les rues de Londres ou Moscou. Dès le lancement, Grid Legends propose plus d’une centaine de véhicules dès son lancement.

Pour encore plus de variété, Codemasters a prévu le Race Creator qui permet de créer ses propres courses et les partager en ligne pour défier vos amis ou d’autres joueurs. On peut ainsi mélanger les classes de véhicules, choisir les circuits, la météo, etc.

Le mode histoire nommé Drive to Glory mettra en scène de véritables acteurs dans une intrigue histoire de vous immerger dans le monde de Grid Legends et de la compétition automobile.

Pour les fans de compétitions contre d’autres joueurs, la partie multijoueur sera grandement amélioré. Elle permettra notamment de cross-play entre les différentes plateformes de quoi toujours trouver des adversaires à votre mesure. Le multijoueur a également été pensé pour être accessible rapidement. Vous pourriez ainsi vous lancer en trois simples pressions de bouton. Plus besoin de vous connecter à un lobby et poiroter. Choisissez une course et c’est parti.

Si vous êtes déjà convaincu, Grid Legends et d’ores et déjà disponible à la précommande. En bonus, vous recevrez le Seneca & Ravenwest Double Pack. Ce pack donnera accès à quatre voitures supplémentaires pour des évènements de la carrière : Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4, and Koenigsegg Jesko. Ce pack continent d’autres bonus in-game.

