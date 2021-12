Bientôt une expérience Matrix sous Unreal Engine 5 sur PS5 et XSX/S

Warner Bros et Epic Games ont préparé une expérience réservée aux possesseurs des nouvelles consoles PS5 et XSX/S utilisant le fameux Unreal Engine 5.

Compte tenu de la thématique de la saga Matrix et de son quatrième représentant à sortir en salles le 22 décembre prochain, Matrix Resurrections, Warner Bros et Epic Games vont proposer une expérience interactive nommée The Matrix Awakens que les possesseurs de PS5 et des XSX/S peuvent d’ores et déjà télécharger. L’expérience sera activée le 10 décembre prochain.

Si le teaser ci-dessous peut donner une indication, il va s’agir à la fois de faire la promotion du film mais aussi du nouveau Unreal Engine 5 d’Epic Games qui semble promettre énormément pour les futurs développements. D’ailleurs, sur ce teaser on découvre Keanu Reeves sauf que si vous regardez de plus près, ce n’est pas une vidéo. Il s’agit d’une version totalement numérique assez bluffante il faut bien l’avouer.

On verra si le reste de l’expérience sera du même acabit. Réponse donc ce vendredi. En avant-première, les Game Awards 2021 qui se déroule dans la nuit de jeudi à vendredi montrera un peu de cette expérience.

Si vous possédez une PS5 et/ou une XSX/S, je vous conseille d’aller pré-télécharger cette expérience interactive disponible sur les stores respectifs. Si vous ne la trouvez pas, passez tout simplement par le moteur de recherche de votre console en tapant Matrix. A noter que cette expérience est assez lourde puisqu’elle fait un peu plus de 25 Go sur PS5 et un peu plus de 29 Go sur XSX.

Je profite de cette news pour vous intégrer la toute dernière bande-annonce du film également. Ca claque et ça va rappeler de sacrés souvenirs aux fans de la trilogie originelle 😉