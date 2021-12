Uncharted Legacy of Thieves confirmé sur PS5 pour fin janvier 2022

Annoncé en septembre dernier, Uncharted Legacy of Thieves Collection compilant les deux derniers titres de la saga sera disponible fin janvier prochain sur PS5 avec diverses améliorations.

Prévu pour le 28 janvier 2022 sur PS5, Uncharted Legacy of Thieves Collection comprend Uncharted 4 A Thief’s End et Uncharted The Lost Legacy. Profiter des capacités de la PS5, les deux jeux ont été remasterisés avec trois modes graphiques :

Mode fidélité : 4K natif, 30 images par seconde

Mode performance : 60 images par secondes

Mode performance+ : 120 images par secondes, 1080p

Par ailleurs, ces versions PS5 auront droit à des caractéristiques désormais traditionnelles sur la dernière console de Sony à savoir :

Temps de chargements quasi-inexistants

Jeu optimisé pour l’audio 3D

Utilisation complète du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la DualSense

Graphismes et performances améliorés

Si vous possédez déjà Uncharted 4 A Thief’s End, Uncharted The Lost Legacy ou le pack numérique Uncharted The Lost Legacy sur votre PS4, vous pourrez basculer vers cette version remasterisée sur PS5 pour 10€. Cette mise à jour sera disponible à la même date.

A noter, malheureusement, que si vous aviez récupérer Uncharted 4 A Thief’s End via votre abonnement PlayStation Plus, vous n’êtes pas éligible à cette mise à jour. Sony joue un peu les rapiats sur ce coup là une fois encore. Si vous possédez les versions disques sur PS4, il faudra voir le disque dans le lecteur de la PS5 pour pouvoir y jouer. Si vous avez choisi la PS5 sans lecteur, ben c’est mort. Dernier point qui va chagriner certains, ni Uncharted 4 A Thief’s End ni Uncharted The Lost Legacy n’intégreront le mode multijoueur lancé à l’époque sur PS4.

Uncharted Legacy of Thieves Collection sera disponible en version physique et numérique sur PS5 le 28 janvier 2022 pour 50€. Concernant la version PC également annoncée, Sony en parlera plus longuement début 2022. Il faudra donc sans doute attendre un peu plus longtemps.