Réel ou virtuel, à vous de juger sur la démo Unreal Engine The Matrix Awakens sur PS5 et XSX

On vous en parlait il y a quelques jours. Warner Bros et Epic Games ont prévu une expérience interactive inspirée par Matrix utilisant le nouveau Unreal Engine 5. Le résultat est assez intéressant.

Epic Games avait déjà fait la promotion de son Unreal Engine 5 qui devrait à partir de 2022 se généraliser. L’un des premiers jeux à bénéficier de ce moteur est tout simplement leur propre Fortnite avec la dernière mise à jour. Si on n’a pas encore de titres confirmés sur Unreal Engine 5, vous pouvez être sûrs que les annonces à partir de 2022 vont être pour certains développés sur ce moteur.

Pour la promotion du film The Matrix Resurrections ainsi que pour faire la promotion de son Unreal Engine 5, Epic Games a donc créé une démo interactive nommée The Matrix Awakens avec une présentation par Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss eux-mêmes – enfin leurs versions digitales ou réelles ou les deux à vous de voir ;). La démo permet de voir ce que les différentes nouvelles technologies d’Unreal Engine 5 permettent en terme non seulement de rendu mais également de taille d’un monde. En effet, après une petite séquence de gameplay assez basique – ce n’est pas un véritable jeu malheureusement – la démo permet d’explorer la ville où se déroule l’action. Ceux qui ont joué aux récents Spider-Man d’Insomniac Games/Sony trouveront cette ville bien plus détaillée, plus animée et plus riche. Evidemment, la démo semble tourner en 1080p à 30 images/seconde sur PS5 – et peut-être un peu moins sur XSX vu les ralentissements et les saccades observés – là où les Spider-Man sont capables de tourner à 60 images/seconde mais cela permet d’imaginer des titres d’une très haute qualité visuelle dans les années à venir.

A essayer ou regarder cette démo, on ne peut qu’être déçu que Warner Bros n’ait pas tenté de produire un véritable jeu inspiré par la saga Matrix avec les technologies actuelles, les précédents titres de l’époque n’ayant pas vraiment été à la hauteur de la trilogie. En tous les cas, cette démo permet d’avoir une idée de ce qu’un jeu Matrix pourrait donner si un développeur s’y attèle.

Je vous laisse le soin de découvrir par vous-même et vous faire votre propre jugement sur cette fameuse démo que je vous ai capturé sur PS5 et XSX à travers les players Youtube ci-dessous. Si la démo semble tourner en 1080p, nos vidéos ont été upscalées par les consoles en 4K.