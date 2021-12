Sony rachète le studio Valkyrie Entertainment

Sony va conclure l’année avec un nouveau rachat pour continuer à enrichir son PlayStation Studios avec un 17ème studio peu connu mais qui a déjà participé à de nombreux projets Sony.

Sony Interactive Entertainment annonce le rachat de Valkyrie Entertainment qui va donc rejoindre PlayStation Studios en devenant le 17ème studio de développement de Sony. Valkyrie Entertainment va conserver son rôle d’équipe aidant sur des grosses productions. Ils ont notamment travaillé avec d’autres studios Sony sur des projets comme inFamous et Twister Metal ainsi que sur God of War. L’équipe a contribué à plus de 100 titres tout au long de son histoire en tant que prestataire et Sony semble être convaincu par leur expertise.

Il faudra voir si à un moment ou un autre, Sony leur laissera le champ libre à une création inédite maison. En attendant, on va pouvoir découvrir leur contribution à une des plus grosses productions de 2022 à savoir God of War Ragnarök prévu sur PS5 et PS4.