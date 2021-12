Wonder Woman est en cours de développement chez Monolith Productions

En attendant Wonder Woman 3 au cinéma que la réalisatrice Patty Jenkins a confirmé avec toujours Gal Gadot comme Diana Prince, les fans de l’amazone vont pouvoir enfin l’incarner dans un jeu qui, sur le papier, est déjà prometteur.

En effet, le développement de ce titre a été tout simplement confié à l’équipe de Monolith Productions. Si cela ne vous dit rien, ils ont tout simplement créé les deux derniers titres inspirés par l’oeuvre de Tolkien avec La Terre du Milieu L’Ombre du Mordor et La Terre du Milieu L’Ombre de la Guerre. Warner Bros Games a donc décidé de profiter de l’expertise de l’équipe et de leurs technologies pour nous proposer un jeu d’action/aventure solo à monde ouvert avec une intrigue inédite où l’on pourra profiter de toutes les capacités de Wonder Woman. Ainsi, le fameux système Nemesis qu’on avait découvert dans les deux Terre du Milieu sera repris pour Wonder Woman. Le jeu devrait ainsi se souvient des liens entre l’héroïne et divers ennemis et alliés.

Alors quand allons-nous pouvoir y goûter? Soyons clairs, il s’agit d’une simple annonce avec un teaser vidéo minimaliste. On en saura probablement plus courant 2022. Quant à une date de sortie et les machines concernées, rien n’est officiel mais n’espérez sans doute pas voir le jeu avant 2023 et probablement uniquement sur PS5, XSX/S et PC.