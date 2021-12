PUBG Battlegrounds va devenir free to play en janvier

Le grand initiateur de la folie battle royale va changer de modèle économique. Ainsi PUBG Battlegrounds va passer en free to play à partir du mois prochain.

Krafton Inc a annoncé que son PUBG Battlegrounds va passer en free to play à partir du 12 janvier 2022 sur consoles et PC. Il aura donc fallu un sacré moment pour que l’éditeur ne décide de prendre la même voie que Fortnite.

Le passage en free to play implique évidemment une structure différente histoire que cela puisse générer des revenus. En premier lieu, Krafton Inc proposera Battlegrounds Plus, une mise à jour optionnelle premium, pour ceux qui en veulent plus à l’instar des passes de combat dans d’autres jeux. Le Battlegrounds Plus sera proposé à 13$ et donnera accès à :

Bonus de 1 300 G-COIN

Maîtrise de survie XP + 100 % de boost

Carrière : Onglet Médailles

Mode Classé

Fonctionnalité de matchs personnalisés

Objets en jeu, notamment le set Camo du capitaine, qui comprend un chapeau, un masque de camouflage et des gants de camouflage

Si vous faites partie des joueurs qui avaient acheté le jeu et joué depuis des mois voire des années, Krafton Inc a pensé à vous puisqu’il vous donnera en cadeau le PUBG Special Commemorative Pack qui comprendra : Le Battlegrounds Plus

Un set de skin de costume Battle-Hardened

Le pan Legacy Shackleand Shankq

La plaque nominative Battle-Hardened Legacy.

Si vous aviez l’intention de vous lancer, il serait peut-être intéressant d’attendre le 12 janvier prochain.

PUBG Battlegrounds est disponible sur PS4, Xbox One et PC.