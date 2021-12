Un remake de Splinter Cell en cours de développement chez Ubisoft

Cela fait des années maintenant que les fans de Sam Fisher espéraient un nouvel opus de la saga Splinter Cell. Depuis le Splinter Cell Blacklist sorti il y a plus de 8 ans on n’avait plus de nouvelles de Sam. Il va revenir mais pas forcément sous la forme que vous espériez.

En effet, Ubisoft a confirmé le développement d’un remake de Splinter Cell premier du nom. Le développement a été confié à l’équipe d’Ubisoft Toronto et va utiliser le moteur Snowdrop de Massive Entertainment, moteur que vous connaissez sans doute puisqu’il est utilisé pour The Division 1 et 2 et sur le prochain Avatar.

L’équipe confirme qu’il s’agit bel et bien d’un remake à savoir que le jeu est entièrement développé de zéro avec un moteur graphique moderne mais conservera évidemment bien des éléments comme l’aspect furtif et l’intrigue de l’original. Ainsi, le jeu reste comme l’original linéaire. Donc vous espériez un Sam Fisher dans un monde ouvert vous pouvez oublier.

Maintenant, quand aurons-nous droit à ce remake? Aucune date n’est donnée. On peut espérer qu’on verra quelque chose peut-être lors du prochain E3 en juin 2022. Aucune plateforme n’est confirmé non plus mais connaissant Ubisoft attendez-vous à voir débarquer ce remake sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et sans doute Stadia et Luna.

Dites M. Konami. Vous ne voudriez pas faire des remakes sur les machines modernes des MGS 1 à 4? 😉