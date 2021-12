60 FPS sur Assassin’s Creed Origins sur consoles?

Il vaut mieux tard que jamais comme le dit le dicton. Ubisoft serait en train d’étudier l’ajout dun mode 60FPS à son Assassin’s Creed Origins sur consoles.

Alors qu’Ubisoft fête son Assassin’s Creed Day aujourd’hui, un petit tweet a attiré l’attention des joueurs sur consoles. L’éditeur indique ainsi qu’ils étudient l’option 60FPS sur Assassin’s Creed Origins sans plus de précision quant aux machines concernées. Toutefois, la version PC a déjà cette option. Il est donc plus que probable que cela concerne les consoles et plus spécifiquement les PS5 et XSX/S. En effet, alors que le plus récent Assassin’s Creed Odyssey et Valhalla on bel et bien un mode 60FPS, cela n’est pas le cas d’Assassin’s Creed Origins.

Espérons donc que ce petit tweet est bel et bien annonciateur d’une future mise à jour du jeu sur les consoles next gen afin qu’on puisse (re)découvrir l’Egypte avec bien plus de fluidité.

Assassin’s Creed Origins est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.