Nvidia – Un peu nouveau côté GeForce Now

Le service de cloud gaming de Nvidia continue de s’enrichir avec diverses annonces faites par la société pendant leur livestream du CES 2022. Le service accueille ainsi de nouveaux jeux et sera disponible sur des téléviseurs.

GeForce Now voit ainsi débarquer dès à présent Battlefield 4 et Battlefield V. Si vous possédez le jeu, vous allez donc pouvoir y jouer via GeForce Now. En tout, GeForce Now gère déjà plus de 1100 jeux.

Disponible jusqu’à présent sur divers plateformes comme Windows, MacOS mais aussi Android ou encore Nvidia Shield, GeForce Now a commencé à débarquer sur les TV connectés. Après avoir signé avec LG pour les téléviseurs WebOS 2021 de la marque, c’est au tour de Samsung d’intégrer le service via une application sur leurs téléviseurs connectés. Cette application commencera à se déployer à partir du second trimestre 2022.

Pour les Etats-Unis, Nvidia a signé un accord avec l’opérateur AT&T pour offrir six mois d’abonnement GeForce Now gratuitement pour les abonnés aux forfaits 5G. Il faudra voir si on pourra retrouver ce type d’offre chez nous par la suite.

Toute l’industrie s’accorde à dire que le gaming dans la prochaine décennie va tendre vers le cloud gaming. Nvidia se place avec une technologie somme toute au point mais avec une problématique de logithèque puisque dépendant du bon vouloir des éditeurs. A voir comment Nvidia va parvenir à ce que tout développeur et éditeur accepte que leur jeu soit disponible via GeForce Now de manière systématique et non des mois voire des années après la sortie.