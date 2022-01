La mise à niveau next gen de Dying Light 2 Stay Human sera gratuite

Les polonais de Techland semblent enfin sur la bonne voie pour sortir leur Dying Light 2. Le lancement approche à grands pas et l’équipe lâche diverses informations.

Ainsi, les possesseurs de versions PS4/Pro pourront voir leur Dying Light 2 Stay Human mise à jour gratuitement vers la version PS5. Pour les joueurs sur les consoles Xbox, le jeu sera évidemment compatible avec le Smart Delivery de Microsoft et chargera la version adéquate en fonction de votre console.

Parmi les autres informations, Techland confirme malheureusement que le cross-play et le cross-plateforme ne seront pas disponibles au lancement du jeu le 4 février prochain. Le cross-play géré au lancement du jeu ne concernera que les joueurs sur PC ayant acheté le jeu via Steam ou l’Epic Games Store.

Autre point qui pourrait intéresser les futurs fans du jeu, Techland compte soutenir leur projet pendant au moins 5 ans. Attendez-vous donc à des mises à jour et de nouveaux contenus régulièrement – on l’espère – proposés à la communauté pendant les cinq années après le lancement.

Hormis le prologue, Dying Light 2 Stay Human pourra être joué en coopération dans son intégralité y compris pour terminer le jeu. Vous pourrez conserver vos objets et votre progression après avoir été invité dans une session. Les choix importants dans le jeu seront faits par les joueurs via un système de vote. C’est toutefois l’hôte de la partie qui prendra la décision finale ce qui n’est pas plus mal si l’hôte était en train d’avancer dans sa progression.

Dying Light 2 Stay Human est prévu pour le 4 février 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Le jeu sortira sur Switch en version cloud courant 2022.