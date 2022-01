Nouvelle date de sortie pour Syberia The World Before

Initialement prévu pour décembre dernier, Microids et Koalabs Studio avaient décidé de reporter la sortie de la dernière aventure de Kate Walker.

L’éditeur donne enfin une date de sortie plus précise après avoir annoncé un laconique report pour le premier trimestre 2022. Les joueurs sur PC pourront ainsi jouer à Syberia The World Before à partir du 18 mars 2022 en achetant le jeu sur Steam, GOG ou Epic Games Store.

Imaginée par feu Benoît Sokal, cette nouvelle aventure de Kate Walker vous embarquera dans une histoire qui vous fera découvrir un nouveau personnage nommé Dana Roze vivant dans une époque différente.

Syberia The World Before sortira sur PC le 18 mars 2022. Les versions consoles sortiront plus tard dans l’année.