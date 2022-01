Lego Star Wars La Saga Skywalker a enfin une date de sortie

Annoncé il y a plus d’un an, le prochain jeu Lego inspiré par la saga Star Wars a enfin une date de sortie. Il ne reste plus trop longtemps à attendre.

Warner Bros Games et TT Games confirment ainsi que Lego Star Wars La Saga Skywalker sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC à partir du 5 avril 2022.

Si vous avez déjà joué à des jeux Lego, vous ne serez pas dépaysé. On aura toujours à incarner un grand nombre de personnages inspiré par la saga chacun avec ses propres compétences afin de résoudre les quelques puzzles pour progresser tout en combattant les ennemis qui vous barreront le chemin.

TT Games annonce toutefois qu’on aura droit à de nouvelles mécaniques de combat comme enchaîner des attaques et former des combos. De même, on aura droit à de nouvelles commandes de blaster pour viser avec précision ou encore la possibilité de se mettre à couvert.

Le monde du jeu sera évidemment inspiré par les 9 volets cinématographiques. On pourra ainsi parcourir la galaxie en choisissant ses destinations via l’holoprojecteur. Les planètes se débloqueront évidemment au fur et à mesure de votre progression.

Pour varier les plaisirs et répondre aux attentes des fans de Star Wars, Lego Star Wars La Saga Skywalker aura également des séquences de combats spatiaux à bord de divers appareils dont le célébrissime Millenium Falcon ou encore les chasseurs Tie et les X-Wings.

Pour vous faire une petite idée, voici ci-dessous une nouvelle vidéo de gameplay montrant un peu tout ça.

