Square Enix dévoile la date de sortie de 4 volets de Kingdom Hearts sur Switch

Annoncé il y a quelques semaines, dix volets de Kingdom Hearts devaient débarquer sur Switch. Seul hic, il va falloir jouer via le cloud.

Curieusement donc, Square Enix a décidé de proposer aux possesseurs de la Nintendo Switch de (re)découvrir dix volets de la saga uniquement via le cloud et non avec de véritables conversions. Il est vrai que cela coûte bien moins cher probablement de faire tourner des versions déjà disponibles via le cloud plutôt que de demander à des développeurs d’adapter ces titres.

Donc Square Enix va proposer à partir du 10 février prochain les dix volets en version cloud à travers quatre collections :

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX qui comprend : Kingdom Hearts Final Mix Kingdom Hearts Re:Chain of Memories Kingdom Hearts 358/2 Days (HD Remastered Cinematics) Kingdom Hearts II Final Mix Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix Kingdom Hearts Re-Coded (HD Remastered Cinematics)



Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage – Kingdom Hearts X Back Cover (video)



Kingdom Hearts III + contenu téléchargeable Re Mind

Et si vous le voulez, Square Enix a prévu un pack regroupant ces trois collections en une seule fois sous le nom de Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud.

Les trois premières collections bénéficient d’une démo jouable si vous voulez jeter un coup d’oeil.

Bref, des heures et des heures de jeu à découvrir l’univers particulier de la saga Kingdom Hearts. Et comme d’habitude avec les jeux via le cloud, il vous faudra une connexion stable et suffisamment rapide pour pleinement en profiter.

Pour accéder à ces titres et aux démos, rendez-vous sur le Nintendo eShop.