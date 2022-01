Crusader Kings III annoncé sur les consoles next gen pour fin mars

Les jeux de stratégie ne sont pas légion sur consoles alors l’arrivée prochain de Crusader Kings III devrait sans doute attirer l’attention de certains.

Annoncé sur PS5 et XSX/S uniquement, Crusader Kings III va vous faire gérer un royaume sur plus de cinq siècles. A vous de gérer votre royaume, les interactions avec de nombreux personnages du plus haut rang au simple vagabond ou tentez de rallier vos vassaux pour vous lancer dans des guerres afin d’étendre votre domination. Il faudra également gérer votre lignée ou encore d’opter pour une présence plus ou moins importante de la religion.

Ces versions ont été remanié par rapport à la version PC afin de tenir compte d’un gameplay au pad. L’interface a donc été totalement repensée pour permettre d’accéder aux très nombreuses fonctions facilement. Evidemment, ces versions vont profiter des SSD des machines pour des temps de chargement réduits. La version PS5 va gérer le DualSense. Ainsi, plus votre personnage sera stressé et plus les gâchettes seront difficiles à presser.

Crusader Kings III est prévu sur PS5 et XSX/S pour le 29 mars 2022. Le jeu est déjà disponible sur PC.