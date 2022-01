Death Stranding Director’s Cut arrive sur PC fin mars

Ainsi, les fans et les curieux vont pouvoir acheter via Steam ou Epic Games Store Death Stranding Director’s Cut à partir du 30 mars 2022 pour 40€. Si vous avez déjà la version standard du jeu, vous pourrez récupérer toutes les mises à jour et contenus de cette Director’s Cut pour 10€.

A l’instar de ce qui avait été proposé sur PS5, Death Stranding Director’s Cut sur PC va bénéficier de diverses améliorations comme un meilleur framerate, un mode photo avec plus de possibilités et la compatibilité avec les moniteurs ultrawide. Vous aurez également droit à de nouvelles missions, équipements et armes pour aider Sam Bridges à travers les Etats-Unis.

Death Stranding Director’s Cut sera disponible le 30 mars 2022 sur PC.