BLOC INFO Date de sortie 20 janvier 2022 Editeur Last Boss 88 Développeur Last Boss 88 Genre Action, Arcade, Shoot'em up, Manic Shooter Machines PC

Loin d’annoncer la couleur, la première réalisation de LastBoss88 est un Shoot Them Up pur jus à l’action dantesque destiné au PC. Voilà vous savez tout… ou presque !

À l’évocation du titre on pourrait croire à un remake des aventures de Joe Musashi, le Shinobi, qui avait fait les beaux jours des consoles 8/16bits de Sega. On pourrait aussi penser à un puzzle game japonisant qui nécessiterait d’empiler/aligner des joyaux étincelants. Si vous avez lu les deux premières lignes de ce test, vous savez qu’il n’en est rien ! À priori, il est également superflu de s’attarder sur le CV jusqu’ici vierge de ce jeune studio indé parisien… À qui l’on souhaite évidemment une longue vie et que l’on remercie pour l’envoi du code qui a servi au test ! Passons sur le grill ce Shinorubi !

Attention peinture fraîche ! Le jeu est disponible en accès anticipé depuis quelques jours. Nous attendions la sortie de la version finale pour le tester, mais un trou dans l’actualité, consécutif à un début d’année pas trop chargé, nous a incité à (re)lancer ce Shoot Them Up vertical. Même si le contenu promet de s’étoffer lors des prochaines mise à jour, en l’état Shinorubi est parvenu à un stade suffisamment avancé de son développement pour être testé dans de bonnes conditions. On a pu se faire un avis sur l’inévitable campagne solo. Classique, elle invite à survivre à d’intenses confrontations durant lesquelles on dézingue des escadrilles adverses et des gardiens de fin de niveaux durant cinq levels. C’est certes peu. En contrepartie le titre a la bonne idée d’offrir quelques autres modes pour prolonger l’expérience en solitaire, de moduler la difficulté, pour l’amour du scoring et du beau jeu ! Ces modes bonus proposent de se refritter contre les boss à l’occasion d’un Boss Rush, de gonfler son score en ramassant des cochons roses, de rejouer à une version rallongée du mode de base et à d’autres modes originaux… à l’action plus frénétique encore !.

S’il a l’allure d’un Shoot Them Up vertical des plus conventionnel, Shinorubi dissimule assez bien ses mécaniques. Ici pas question de faire évoluer l’armement au fil de la partie. Les quelques vaisseaux proposés d’entrée de jeu disposent d’un mode de tir de base qui ratisse large, d’un puissant tir de rayon laser (dont on reparle juste après) et bien sûr de megabombes dévastatrices. Les appareils diffèrent par leur apparence, leur célérité, leur puissance de feu et modes de tir. À l’instar des autres jeux du genre, il s’agit d’esquiver les attaques ennemies ce qui n’est pas toujours évident à mettre en pratique tant il est difficile de virevolter entre les rafales qui viennent de toute part ! Afin d’accroître nos chances de survie, on dispose d’un large réservoir de continues et d’une jauge de furie (Fever), qui se rempli à chaque “frag” réalisé au canon laser. Et une fois déclenchée, la Fever transforme certaines des myriades de projectiles en presque autant d’items offrant d’engranger massivement des points : Jackpot !? Oui mais gare, lors de cet état d’euphorie rien n’empêche de se manger un tir assassin de plus sournois ! Gros point noir, durant les poussées de fièvre (et pas seulement) le jeu manque parfois cruellement de lisibilité.

8

Comme expliqué un peu plus haut, Shinorubi boxe dans la catégorie du Shoot Them Up Vertical. Paradoxalement, il n’offre pas d’option d’affichage vertical et oblige à manœuvrer entre le feu nourri, sans pouvoir anticiper quelques séries de pièges placés sournoisement sur le parcours de notre vaisseau. Un mode paysage obligatoire vraiment frustrant ! Même si la caméra zoom/ dézoom pour offrir un niveau de visibilité un peu plus correct, dans le feu de l’action, on peste aussi sur les teintes couleur rubis du mode Fièvre, où les items bonus se confondent – un peu trop – avec les projectiles ennemis. Pas toujours au top de la lisibilité c’est dommage, le jeu possède pourtant un charme fou ! Il aguiche les mirettes avec ses beaux graphismes en haute résolution, par ses sprites/modèles détaillés et par la folie de son chara-design employé pour illustrer les interfaces. Malgré des arrières-plans répétitifs, et des décors grouillants d’ennemis et de projectiles, le tout s’anime sous nos yeux sans trop faire ramer l’action. Fin du fin pour les nostalgique de l’arcade, le jeu simule l’affichage sur un écran cathodique en adoptant un rendu graphique bombé/déformé comme sur les CRT qui équipaient les bornes des salles enfumées.. Sympa ! Testé sur la config en Ryzen5 mobile et GTX1050 au niveau de détail max (40 FPS environ), le jeu peut se satisfaire d’un processeur DualCore relativement ancien (i3 de seconde génération) et d’un GPU vieux de 7 ans au minimum pourvu que l’on fasse de nombreuses concessions sur les graphismes. S’il séduit les rétines, côté son ce jeu indé n’est pas en reste. En sus d’offrir des bruitages soignés, la bande-son à base d’envolée de riffs de gratte électrique s’avère bien trippante et colle parfaitement à l’action intense de Shinorubi. Le jeu ayant été développé par un studio indé parigot, rien d’étonnant à ce qu’il soit disponible en français dans ses textes et menus…même si les voix sont en anglais ! Une façon de toucher un public plus large que les seuls amateurs de shoot de l’Hexagone.