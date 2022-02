L’info du jour – Sony rachète Bungie

Après les rachats de Bethesda et Activision par Microsoft, Sony a décidé de faire un coup – pas aussi important – mais un coup quand même.

Si comme moi, vous êtes un gardien de la première heure sur Destiny, l’info du jour a de quoi surprendre surtout qu’elle sort un peu de nulle part. Aucune rumeur, aucun bruit de couloir n’avait filtré.

Sony annonce donc le rachat de Bungie, les créateurs de Halo et de Destiny. Contrairement à d’autres équipes et studios récupérés par Sony ces dernières années, Bungie va garder un statut un peu à part et ne rejoint pas totalement le giron de PlayStation Studios. Le studio fonctionnera de manière parallèle. Ainsi, Bungie continue à éditer et développer ses produits mais désormais avec le soutien de Sony Interactive Entertainment. Cela va donc permettre à l’équipe d’accéder à de nouvelles ressources et d’agrandir les équipes.

Le rachat de Bungie va coûter à Sony la bagatelle de 3,6 milliards de dollars ce qui n’est pas donné si on compare aux presque 70 milliards qu’a coûté Activision à Microsoft mais avec un portfolio bien plus important ou aux 8,1 milliards qu’a coûté Bethesda toujours à Microsoft. Ce rachat reste toutefois dans la logique de Sony de racheter des équipes et des talents plutôt que des catalogues comme le fait Microsoft. La stratégie diffère donc.

En rachetant Bungie, Sony récupère non seulement une équipe d’expérience mais la saga Destiny ainsi que l’autre projet secret toujours en cours de développement. Les joueurs sur les consoles Xbox, sur PC ou sur Stadia ne devraient pas voir de changement puisque Bungie devrait continuer à produire des titres multiplateformes ayant conservé leur indépendance de fonctionnement. A voir toutefois si la PlayStation 5 ne va tout de même pas avoir des avantages en terme de contenu sur la concurrence avec des exclusivités comme sur Destiny 1 lorsque Sony avait signé des accords avec Activision et Bungie à l’époque.

Pour rappel, la prochaine sortie de Bungie va se faire à la fin février avec la nouvelle extension de Destiny 2, La Reine Sorcière.

L’histoire de Bungie depuis sa création les aura fait connaître trois constructeurs. Bungie a débuté dans les années 90 au siècle dernier avec des titres sur Mac comme les Marathon, les Myth ou Pathway to Darkness. En 1999, Bungie présenta Halo Combat Evolved lors d’une conférence Apple. L’année suivant, Microsoft les rachète. La saga Halo devint alors le fer de lance dans la branche Xbox depuis. Puis reprenant leur indépendance en 2007, Bungie termina Halo Reach sorti en 2010 avant de basculer sur Destiny premier du nom avec un accord signé avec Activision pour une décennie. L’accord n’aura pas duré une décennie puisque Bungie décide de reprendre sa liberté en gardant la franchise Destiny en 2019.

Dans l’immédiat, rien ne devrait changer en ce qui concerne les plans de Bungie pour l’avenir. Destiny 2 a toujours ses différentes extensions de prévues jusqu’en 2024 et l’équipe travaille toujours sur un autre projet dont on ne sait pour le moment pas grand chose et qui ne devrait pas voir le jour avant 2025 à priori. On n’a pas non plus d’idée sur un éventuel Destiny 3 que j’appelle de tous mes voeux à titre personnel avec de véritables nouveautés, de nouveaux mondes, etc.